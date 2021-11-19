В школах Ленобласти пройдут уроки по разработке компьютерных игр

«Уроки цифры» пройдут для учащихся разного возраста в ленинградских школах с 22 ноября по 12 декабря.

На уроках школьникам расскажут все о разработке игр – от этапов их создания до профессий, задействованных в этом процессе. По сюжету тренажера ребята попадают в обстановку игры «Домовята». Школьникам предлагается доработать игру изнутри, встав на место её разработчиков.

«Увлечение компьютерными играми возможно сделать профессией. Уроки цифры помогут ребятам разобраться в этой сфере, понять, как эффективно создать собственное приложение с нуля, попробовать себя в роли гейм-дизайнера, программиста, аниматора, тестировщика или продюсера», – подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленобласти Андрей Сытник.

Выполнить задания можно в любое время с компьютера, планшета или смартфона, в школе или дома на сайте. Такие занятия помогают школьникам развивать цифровые навыки и знакомят их с профессиями будущего.

Отметим, что на сайте УрокиЦифры выложены различные уроки. В том числе от «Лаборатории Касперского» о том, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете, как противостоять киберпреступникам и каким образом защищать персональную информацию о себе, пользуясь соцсетями и мессенджерами.