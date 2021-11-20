Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю

При этом специалист предупредил, что пандемия не закончится после окончания очередной волны.

Александр Бутенко, вирусолог Центра имени Гамалеи. в интервью радио Sputnik, на которое ссылается агентство РИА Новости, рассказала о том, что в Российской Федерации спад волны заболеваемости коронавирусной инфекции может случиться уже через неделю. Однако, как отметил специалист, точно даты назвать нельзя из-за непредсказуемости эпидемиологической обстановки.

— Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно, — Александр Бутенко, вирусолог Центра имени Гамалеи.

Помимо этого специалист добавил, что нормализация ситуации будет зависеть от того, как граждане будут соблюдать дисциплину исполнения необходимых эпидемиологических мер. Он рекомендовал брать пример с Китая, где была введена строжайшая система соблюдения санитарных мер. Также Бутенко считает необходимым стимулировать граждан вакцинироваться.