Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю

При этом специалист предупредил, что пандемия не закончится после окончания очередной волны.
Александр Бутенко, вирусолог Центра имени Гамалеи. в интервью радио Sputnik, на которое ссылается агентство РИА Новости, рассказала о том, что в Российской Федерации спад волны заболеваемости коронавирусной инфекции может случиться уже через неделю. Однако, как отметил специалист, точно даты назвать нельзя из-за непредсказуемости эпидемиологической обстановки.
Помимо этого специалист добавил, что нормализация ситуации будет зависеть от того, как граждане будут соблюдать дисциплину исполнения необходимых эпидемиологических мер. Он рекомендовал брать пример с Китая, где была введена строжайшая система соблюдения санитарных мер. Также Бутенко считает необходимым стимулировать граждан вакцинироваться.