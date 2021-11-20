Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет от вызванных коронавирусом осложнений

Народный артист Валерий Гаркалин не смог победить коронавирусную инфекцию. Знаменитый актер умер на 68-м году жизни. Врачи почти два месяца пытались вернуть звезду театра и кино к жизни, но их усилия не помогли.

Дата и место проведения траурных мероприятий будут объявлены позже.

Последние недели своей жизни Валерий Борисович провел в крайне тяжелом состоянии. Он был в медикаментозной коме. Сперва его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, затем к устройству поддержания жизни – ЭКМО. Несколько дней назад источники сообщили, что Гаркалину грозит ампутация левой руки из-за тромбоза.

О госпитализации народного артиста стало известно в начале октября. Одновременно стало известно о доставке в больницу певца Александра Серова. Популярного исполнителя выписали на текущей неделе, а вот Валерию Борисовичу, увы, справиться с недугом не удалось.

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Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИС. Известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Также он являлся педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской. В 2008 году ему присвоили звание «Народный артист Российской Федерации».