Госдума предложила сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет

На данный момент бесплатно ездить могут только дети до 7 лет.

В ГД планируют разработать новый законопроект, согласно которому дети с 7 до 16 лет смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину.

На сегодняшний день закон позволяет бесплатно ездить в городском и пригородном транспорте только детям до семи лет. Кроме того, нельзя высаживать детей до 16 лет без сопровождения взрослых, даже в том случае если оплата за проезд не была произведена.

В мае в Госдуме предложили ввести единый бесплатный проездной для детей до 16 лет, по которому дети смогут ездить неограниченное количество раз.

По словам Останиной, законопроект, который предложил экс-депутат Госдумы Максим Зайцев, получил отрицательное заключение кабмина.

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Останина отметила, что комитет не хочет терять данный закон, поэтому на бюджет 2023 года будут предложены поправки.