Госдума предложила сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет

На данный момент бесплатно ездить могут только дети до 7 лет.
В ГД планируют разработать новый законопроект, согласно которому дети с 7 до 16 лет смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину.
На сегодняшний день закон позволяет бесплатно ездить в городском и пригородном транспорте только детям до семи лет. Кроме того, нельзя высаживать детей до 16 лет без сопровождения взрослых, даже в том случае если оплата за проезд не была произведена.
В мае в Госдуме предложили ввести единый бесплатный проездной для детей до 16 лет, по которому дети смогут ездить неограниченное количество раз.
По словам Останиной, законопроект, который предложил экс-депутат Госдумы Максим Зайцев, получил отрицательное заключение кабмина.
Останина отметила, что комитет не хочет терять данный закон, поэтому на бюджет 2023 года будут предложены поправки.