Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного за сохранение традиций

Автор: Александр Селиванов
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В Кремле состоялась встреча российского лидера Владимира Путина патриархом Кириллом, в рамках которой он поздравил его с юбилеем и наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Кремля. В сообщении ведомства говорится, что глава государства Владимир Путин встретился в Кремле патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мероприятие прошло сегодня, 20 ноября.

В рамках встречи Путин поздравил Кирилла с 75-летием, а также вручил ему орден Святого апостола Андрея Первозванного за «выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиции».

Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Президент, вручая орден, отметил вклад патриарха Кирилла в утверждение традиционных ценностей народов страны, в сохранение исторического и культурного наследия России.

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