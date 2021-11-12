Росгвардейцам вручили награды в Лебяжьем

На церемонии присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В пятницу, 12 ноября, прошло празднование 90-й годовщины формирования 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения СЗФО.

По словам Александра Дрозденко, военнослужащие 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии на протяжении всех этих лет несли свой боевой долг и службу, хоть это было связано с серьезными испытаниями и, к сожалению, потерям.

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков от имени президента Российской Федерации передал личному составу бригады Боевое знамя, а также вручил ордена Мужества родным членов экипажа МИ-8, трагически погибших 24 июня 2021 года в Ленинградской области.

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Во время торжественной церемонии состоялась закладка первого камня храма, посвященного росгвардейцам, погибшим при выполнении служебных задач.