Прощание с артистом Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября в театре ГИТИСа

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил, что прощание с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным состоится во вторник, 23 ноября, в учебном театре Российского института театрального искусства.
Церемония прощания ориентировочно начнется в 11.00. О месте похорон пока не сообщается, передает ТАСС.
О смерти Валерия Гаркалина стало известно 20 ноября. Актер умер в результате полиорганной недостаточности. На фоне коронавируса у Гаркалина развился пневмоторакс, после чего внутренние органы начали отказывать. Гаркалин был госпитализирован в больницу в Коммунарке 5 октября, у него диагностировали COVID-19 и значительное поражение легких.
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20.11.2021 76