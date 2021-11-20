Прощание с артистом Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября в театре ГИТИСа

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил, что прощание с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным состоится во вторник, 23 ноября, в учебном театре Российского института театрального искусства.

Церемония прощания ориентировочно начнется в 11.00. О месте похорон пока не сообщается, передает ТАСС.

О смерти Валерия Гаркалина стало известно 20 ноября. Актер умер в результате полиорганной недостаточности. На фоне коронавируса у Гаркалина развился пневмоторакс, после чего внутренние органы начали отказывать. Гаркалин был госпитализирован в больницу в Коммунарке 5 октября, у него диагностировали COVID-19 и значительное поражение легких.