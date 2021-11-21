Ехали закапывать труп, но попали в ДТП: изуродованное тело мужчины выпало из багажника авто после аварии под Всеволожском

Авария произошла ранним утром 20 ноября на 24-м километре трассы А-21 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти.

Иномарка врезалась в отбойник у развязки с деревней Керро, из багажника выпал труп мужчины с травмами шеи. Очевидцы сообщают, что после аварии из машины выбежали три человека и убежали в лес.

По предварительным данным, труп везли закапывать – в багажнике лежали несколько лопат. Личность убитого уже установлена — им оказался 50-летний уроженец Еревана. Мужчина проживал в Петербурге с 90-х, имел небольшой шиномонтажный бизнес.

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Позже полиция задержала подозреваемых в убийстве. Известно, что убийство произошло в гаражном кооперативе «Лагуна» в Калининском районе Петербурга. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.