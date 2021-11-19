Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий после жесткого задержания сотрудниками полиции 14-летней школьницы, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Установлено, что днем 17 ноября полицейские необоснованно применили к несовершеннолетней физическую силу, пытаясь насильно посадить ее в служебный автомобиль и отвезти в отдел полиции при отсутствии законного представителя. По словам матери школьницы, сотрудники полиции довели девочку до истерики и нанесли ей побои.

В аппарате прокуратуры Петербурга поставили ход расследования уголовного дела на контроль. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в свою очередь заявили, что девушку остановили за грубое нарушение правил дорожного движения, которое потенциально создало аварийную ситуацию. Нарушительница отказалась сообщить свои персональные данные и предъявить паспорт, в связи с чем ей предложили проехать в отдел полиции для установления личности и составления протокола.

В ведомстве добавили, что школьница отказалась от поездки и оказала активное сопротивление правоохранителям. Позже на место приехал отец девочки, их обоих доставили в отдел полиции, где выяснилось, что она является несовершеннолетней. После профилактической беседы их отпустили, жалоб на действия полицейских не поступало.