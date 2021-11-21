Едва заметное северное сияние наблюдали в небе над Финским заливом – видео

В Ленобласти минувшей ночью вновь заметили северное сияние.

На этот раз активность была совсем небольшая. Сначала на южном берегу Финского залива были тучи, потом шел дождь, но в итоге небо прояснилось. Спустя еще несколько минут показались небольшие лучики северного сияния едва видные глазом. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «Астро Фото Болото«.

Последний раз северное сияние наблюдали жители Парашютной улицы и те, кто проживает в районе «Лахта Центра», а также рядом с деревней Ириновкой во Всеволожском районе.