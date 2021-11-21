В Финляндии задумались о строительстве забора на границе с Россией

В Финляндии обсуждают возможность строительства забора на восточной границе с Россией, который мешал бы мигрантам пересекать рубеж вне контрольно-пропускных пунктов (КПП).

С таким предложением выступил бывший глава финского МВД, а ныне депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе, передает телеканал Yle. Однако руководство национальной пограничной службы, по данным канала, высказалось против этой идеи, поскольку считает строительство забора нецелесообразным.

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В частности, глава центра по оценке рисков Погранслужбы Финляндии Микко Лехмус заявил, что подобное «строительство было бы крайне затруднительным», а ограждение все равно «не будет защищать от нелегальных переходов в достаточной мере». С ним совершенно согласен заместитель командующего Погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.