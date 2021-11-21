В России утвердили прожиточный минимум на следующий год

В следующем 2022 году прожиточный минимум в России составит 12 654 рубля на человека.

Согласно поправкам президента к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы, для трудоспособного населения прожиточный минимум будет составлять 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, а для детей — 12 274 рубля. Поправки эти ранее поддержали в Госдуме.

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Также президент ране высказался в пользу увеличения минимального размера оплаты труда, предложив поднять его до 13 890 рублей.