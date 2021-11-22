Легковушка сбила лося в Санкт-Петербурге

После столкновения животное погибло.
Источник: vk.com/dorinspb
Источник: vk.com/dorinspb
Источник: vk.com/dorinspb
По информации сообщества Дорожный инспектор, водитель легковушки сбил лося вечером 21 ноября на Коннолахтинской дороге в Курортном районе Санкт-Петербурга.
Животное неожиданно выскочило на проезжую часть на неосвещенном участке дороги.
В результате ДТП лось погиб, а водитель отделался испугом.
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По факту произошедшего будет проведена проверка.