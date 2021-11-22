Легковушка сбила лося в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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После столкновения животное погибло.

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Легковушка сбила лося в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Россияне, Россия, лоси, животные, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/dorinspb
Легковушка сбила лося в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Россияне, Россия, лоси, животные, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/dorinspb

По информации сообщества Дорожный инспектор, водитель легковушки сбил лося вечером 21 ноября на Коннолахтинской дороге в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Животное неожиданно выскочило на проезжую часть на неосвещенном участке дороги.

В результате ДТП лось погиб, а водитель отделался испугом.

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По факту произошедшего будет проведена проверка.

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