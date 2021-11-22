В Ленобласти произошла смертельная авария с участием трех грузовых машин

В результате столкновения погибли два водителя.

По информации пресс-службы прокуратуры Ленобласти, столкновение трех большегрузов произошло утром 22 ноября на 669 км автодороги М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области.

Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось высвобождать одного из водителей. Двое других погибли.

По факту произошедшего будет проведена проверка.