Порывы ветра до 17 м/с, снег и гололедица — погода в Ленобласти на 23 ноября

Погода в Ленобласти становится по-настоящему зимней. МЧС сообщает о неблагоприятной погодной обстановке в ближайшие три дня в области.

Информация об этом появилась на сайте регионального МЧС в понедельник, 22 ноября.

Так, 23 ноября на территории Ленинградской области местами на дорогах ожидается гололедица. В среду, 24 ноября местами ожидается налипание мокрого снега. Утром и днем прогнозируются порывы ветра до 15-17 м/с, а на дорогах будут наблюдаться гололедица.

В четверг, 25 ноября на территории Ленобласти погода не изменится — местами ожидается налипание мокрого снега и гололед. В прибрежных районах ожидаются порывы ветра до 15 м/с. На дорогах сложная обстановка.