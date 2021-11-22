Две тысячи километров дорог Ленобласти очистили от снега за выходные

Дорожные службы Ленинградской области встретили первые морозы.

За прошедшие выходные дорожники очистили от снега и наледи почти две тысячи километров региональных трасс. «Ленавтодор» предупреждает водителей: зима начинает вступать в свои права, поэтому пора переходить на зимнюю манеру вождения.

Как сообщают на сайте Правительства Ленобласти, в Ленинградской области работает круглосуточная телефонная «горячая» линия по ситуации на региональных трассах, звонки принимаются по номеру 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмм — @dorogi_lo.

Тем временем, в Ленобласти ближайшие три дня прогнозируется неблагоприятная обстановка на дорогах. Регион посетит циклон, который принесет порывы ветра до 17 м/с, мокрый снег и гололед.