Появились кадры с места смертельной аварии под Тосно

Автор: Анастасия Щербакова
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На 670-м километре трассы М-10 в Тосненском районе произошла жуткая авария. На данный момент известно о двух погибших.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, смертельное ДТП произошло в понедельник, 22 ноября. В результате лобового столкновения трех большегрузов погибло двое человек.


Обстоятельства трагедии выясняются.

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18.11.2021 311
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