Появились кадры с места смертельной аварии под Тосно

На 670-м километре трассы М-10 в Тосненском районе произошла жуткая авария. На данный момент известно о двух погибших.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, смертельное ДТП произошло в понедельник, 22 ноября. В результате лобового столкновения трех большегрузов погибло двое человек.





Обстоятельства трагедии выясняются.