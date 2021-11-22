Появились кадры с места смертельной аварии под Тосно

На 670-м километре трассы М-10 в Тосненском районе произошла жуткая авария. На данный момент известно о двух погибших.
Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, смертельное ДТП произошло в понедельник, 22 ноября. В результате лобового столкновения трех большегрузов погибло двое человек.
Обстоятельства трагедии выясняются.
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18.11.2021 311