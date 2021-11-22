В Петербурге за 2021 год на свет появилось порядка 40 тысяч человек

За период с января по сентябрь 2021 года в Петербурге родились 39 883 человека.

Об этом рассказали Невские новости со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти.

По имеющимся данным, за этот же период 62 221 петербуржцев умерли по тем или иным причинам. На основании этой статистике можно сделать вывод, что население Петербурга постепенно убывает. Естественная убыль населения на данный момент составляет 0,42 %.

По последним оценкам Росстата в Петербурге сейчас проживает порядка 5 млн 384 тыс. 342 человек.