В парке Монрепо зафиксировали необычное природное явление — фото

Ночные заморозки в Ленобласти принесли с собой необычное явление, напоминающее кувшинки, но только сделанные изо льда.

Сотрудники музея-заповедника «Парк Монрепо» обнаружили у берега водоема лед в виде кругов на воде. Специалисты отмечают, что подобное явление наблюдается после резкого похолодания. Оно приносит с собой не только покрытые инеем деревья, но и образование на поверхности воды «слякотного льда». Он собирается в небольшие льдины, которые сталкиваются друг с другом при прохождении каждой волны. Из-за этого льдинки становятся круглыми с утолщенными краями.

Фото: Музей-заповедник "Парк Монрепо" Фото: Музей-заповедник "Парк Монрепо" Фото: Музей-заповедник "Парк Монрепо"