РКН назвал 13 иностранных компаний, которые должны открыть офисы в России

В список включены 13 иностранных компаний, которые владеют 22 информационными ресурсами.

В Роскомнадзоре назвали зарубежные интернет-компании, которым надлежит открыть офисы в России, список был обнародован на портале ведомства.

— В него вошли 13 иностранных компаний, которые владеют 22 информационными ресурсами, — рассказали в ведомстве.

Так, речь идет о Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, сервис коротких видео TikTok, Telegram, сервис видеотелефонии Zoom, Viber, сервис потокового аудио Spotify, Likeme Pte.Ltd, мессенджер Discord, фотохостинг Pinterest и видеостриминговый Twitch.

В июле нынешнего года Владимир Путин подписал так называемый закон о приземлении ИТ-гигантов в России. Он распространяется на компании, чья суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей. С 1 января 2022 года им надлежит открывать в государстве филиал, представительство либо юрлицо.

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В соответствии с документом, крупных игроков также обязали регистрировать личный кабинет на портале Роскомнадзора и размещать на своем ресурсе электронную форму для обратной связи. При нарушении требований ресурс может быть частично либо полностью заблокирован. В числе прочих мер — запрет на распространение рекламы, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональной информации, ограничение переводов денег.