В Кировском районе Ленобласти загорелся жилой дом

Спасатели эвакуировали 11 жителей.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, пожар начался ранним уром 23 ноября на Советской улице в Отрадном.
Прибывшие на место происшествия 8 человек при поддержке двух единиц техники ликвидировали возгорание. При этом пришлось эвакуировать 11 человек.
Пострадавших нет. Па факту произошедшего проводится проверка.
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18.11.2021 251