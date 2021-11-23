Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Назначать анализы будут наркологи, заметившие у кандидата клинические признаки наркомании.

Коммерсантъ пишет, что Минздрав подготовил проект изменений в процедуру получения медсправок для получения водительских прав. Там говорится об обязательных лабораторных исследования, которые будут назначаться гражданам, у которых нарколог заметил какие-либо клинические признаки наркологических расстройств.

Действующая в настоящее время процедура предполагает предварительный экспресс-тест, после которого (в случае положительного результата) проводится дополнительное лабораторное исследование.

Минздрав предлагает направлять на лабораторное исследование вне зависимости от результатов экспресс-теста.

Вам будет интересно
У метро "Девяткино" поймали торговку поддельными справками об отсутствии COVID-19
Во Всеволожском районе Ленобласти полиция задержала 30-летнюю безработную из Чувашии.  Женщина подозревается в торговле поддельными справками о медотводе от вакцинации, а...
28.06.2021 1130

В год в России выявляют около 22 тысяч водителей в состоянии наркотического опьянения.

Автор