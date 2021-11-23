Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок

Назначать анализы будут наркологи, заметившие у кандидата клинические признаки наркомании.
Коммерсантъ пишет, что Минздрав подготовил проект изменений в процедуру получения медсправок для получения водительских прав. Там говорится об обязательных лабораторных исследования, которые будут назначаться гражданам, у которых нарколог заметил какие-либо клинические признаки наркологических расстройств.
Действующая в настоящее время процедура предполагает предварительный экспресс-тест, после которого (в случае положительного результата) проводится дополнительное лабораторное исследование.
Минздрав предлагает направлять на лабораторное исследование вне зависимости от результатов экспресс-теста.
В год в России выявляют около 22 тысяч водителей в состоянии наркотического опьянения.