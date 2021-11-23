В России отношение к своему здоровью таково, что раз не получилось сразу попасть к врачу, или если помогла очередная таблетка обезболивающего, то общую диагностику организма откладывают. Такой подход неправильный и опасный. Например, постоянные головокружения и головные боли, которые глушат лекарствами, могут стать большой проблемой в будущем и привести к негативным последствиям. В каких случаях необходимо обратиться к врачу и как попасть к специалисту, если нет талонов, рассказывает ivbg.ru.

Не занимайтесь самолечением

«Хирургическое вмешательство от отчаяния возможно ли такое в 21 веке?», — написала в своем инстаграм-канале фельдшер Виктория Шутова.

На днях в Выборге произошел неприятный случай, который мог закончится трагично. Пожилая женщина собственноручно вскрыла себе живот. Из-за рака у пенсионерки началось осложнение — асцит, которое вызывает скопление жидкости в брюшной полости. Не дождавшись помощи от врачей, бабушка, прошедшая Великую Отечественную войну и блокаду, решила самостоятельно провести себе лапароцентез — надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке для вывода жидкости. Перед процедурой женщина оставила прощальную записку своим родным, в которой рассказала о мучающих ее болях.

Работница скорой помощи в Выборге, которая приехала на вызов, опубликовала эту историю в своем инстаграм, попросив у коллег оказать бабушке посильную помощью.

«Я обращаюсь к достойным докторам, кто мог бы помочь бабуле, вы не сможете, конечно, вылечить, но хотя бы облегчить страдания, позволить достойно, без мучений, встретить смерть, это возможно», — написала она.

На момент выкладки поста Виктория Шутова отметила, что пенсионерка находится в больнице с любящими родственниками. Ее состояние было хорошим, насколько это возможно с ее диагнозом.

При каких недомоганиях следует обратиться к врачу?

Усталость

С современным ритмом жизни усталость стала нормальным состоянием, но только в том случае, если после отдыха силы восстанавливаются. Продолжительное чувство усталости даже после отпуска может быть сигналом серьезного заболевания. Первым делом необходимо записаться на прием к эндокринологу и проверить щитовидку. Сейчас это можно сделать в обход терапевта, что сэкономит ваше время и силы.

Потливость

Пот — нормальное состояние организма, если человек занимается физическими нагрузками. В других обстоятельствах приступы жара с обильным потоотделением могут быть предвестником инфаркта. Во избежания опасности, следует проконсультироваться с кардиологом.

Изжога

К кардиологу также стоит обратиться, если у вас наблюдается жжение в груди, напоминающее изжогу. Вспомните о съеденной пище и проанализируйте, могла ли она стать причиной подобных ощущений. Если нет, то записывайтесь на прием.

Беспричинное снижение веса

При снижении веса, когда у человека нет стрессовых факторов, специальной диеты и постоянных физических нагрузок, лучше обратиться к врачу. Это может быть как гормональным сбоем, как и признаком онкологии.

Трудности с глотанием

Если вы столкнулись с тем, что при приеме пищи появились постоянные сложности с глотанием, то необходимо обратиться к гастроэнтерологу. Такие проблемы являются первичным признаком рака пищевода.

Болезненные менструации

Во избежание развития эндометриоза, поликистоза и других серьезных заболеваний, лучше проконсультироваться о болезненных ощущениях в период месячных с гинекологом. Если это ваше свойство организма, то врач поможет подобрать наиболее подходящий именно вам обезболивающий препарат.

Запор

В ситуации, когда человек следит за своим рационом и употребляет нужное количество жидкости в сутки, следует обратить внимание на факт запоров. Они могут свидетельствовать о диабете. При постоянных трудностях с испражнениями следует раз в год сдавать анализ крови на сахар.

Недосып

Если после полноценной ночи сна, вы просыпаетесь с ощущением, будто во время отдыха разгружали вагоны, а голова раскалывается от боли, то, вероятно, вы не получаете достаточно кислорода. Продолжительные недосыпы такого плана могут быть следствием обструктивного апноэ, когда у храпящего человека останавливается дыхание. Перед походом к специалисту запишите храп на диктофон. Врач, прослушав его, может точнее поставить диагноз.

Постоянное замерзание рук и ног

В случае, когда ноги и руки мерзнут даже в прогретом помещении или в теплую погоду, стоит обратиться к врачу.

Проблемы с ногтями

По изменениям ногтевой пластины можно понять, какие недуги есть у человека: вогнутые ногти – предвестники анемии, ногтевые пластины приобрели нездоровый цвет — сигнал о заболевании почек, появившиеся уплотнения и выступы возле кутикулы свидетельствуют о болезни сердца или проблемах с легкими.

Повышенная бледность кожи

При появлении несвойственной вам бледности кожи лучше сразу сдать анализ крови для проверки уровня гемоглобина и посетить терапевта. Низкие показатели могут быть звоночком о заболеваниях желудочно-кишечного тракта или железодефицитной анемии. Врач назначит правильное лечение и поможет скорректировать питание, чтобы восполнить пробелы.

Дрожь в руках

В случае, когда ваш почерк видоизменился из-за небольшого дрожания рук, необходимо срочно записаться к специалисту. Тремор может указывать на ряд серьезных заболеваний, например, болезнь Паркинсона.

Головокружение при подъеме

При постоянном головокружении при подъеме с кровати или стула лучше проконсультироваться с терапевтом. Возможно, причина состояний кроется в анемии.

Судороги в ногах

Судороги могут сигнализировать об образовании тромбов в конечностях. В ситуациях, когда вас часто одолевают судороги при подъеме по лестнице, обязательно посетите врача. Постоянные мышечные спазмы при отсутствии постоянных физических нагрузок, например, во время сна, также тревожный сигнал.

Трудности при подсчете сдачи

Сложности в подсчетах, если раньше это не являлось для вас проблемой, считается первым симптомом болезни Альцгеймера. Вернувшись домой, попробуйте в спокойной обстановке совершить простые подсчеты. Если это вызывает трудности, то поскорее запишитесь к врачу.

Что делать, если не попасть на прием к нужному специалисту?

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В случае, когда вы пытаетесь записаться на прием к врачу, а вам в который раз говорят, что нет записи или закончились талоны, но следует поступать следующим образом:

Обратитесь в письменном виде к главному врачу или заведующему поликлиникой с просьбой предоставить специалиста. Заявление составляется в двух экземплярах, один из которых остается у вас на руках с датой принятия, подписью ответственного лица и номером. В документе должно быть указано, какие недуги вас беспокоит и срок, в течение которого вы пытаетесь попасть к врачу. Обычно после официального запроса вопрос решается на этом этапе.

Если за 30 дней ответа не получили, то обратитесь в свою страховую компанию. Данные указаны на полисе ОМС.

Также вы можете сообщить о происходящем по номеру телефона «горячей линии» Минздрава Ленобласти — 8(812)679-60-04 и России — 8(495)628-44-53, 8(495)627-29-44, которые работаю круглосуточно.

Даже небольшие недомогания лишают человека нормальной жизни. Плохое самочувствие нередко становится причиной упущения выгодных возможностей и создает проблемы как на работе, так и в общении с близкими. Помните, дела будут всегда, а жизнь одна и вы у себя один/одна!