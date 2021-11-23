Получающим менее 100 тысяч рублей в год россиянам готовят новую выплату

Россиянам, которые имеют маленькие доходы, готовят новую денежную выплату. Такие работники могут рассчитывать на получение дополнительного налогового вычета. Соответствующая инициатива прозвучала из Государственной Думы.

Как сообщил первый замруководителя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Михаил Щапов, россиянам с маленькими доходами можно предоставить разные дополнительные льготы.

А именно, предлагается ввести для них новый налоговый вычет. Его должны получать все жители, чей доход за год не превышает 100 тысяч рублей. Таких людей следует обеспечить пониженной ставкой НДФЛ.

По словам парламентария, ставка налога для граждан России с минимальными доходами может составить всего пять процентов, что на восемь процентов ниже, чем они платят на данный момент. Кроме того, законодатели предлагают сделать налоговый вычет с минимальной суммы дохода в Российской Федерации. Это дало возможность бы поддержать миллионы людей, зарабатывающих незначительно.

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Как подчеркнул Щапов, ввести такие льготы для бедных в государстве достаточно просто, однако с этой целью необходима «воля чиновников». Впрочем, вообще отменить налог для малообеспеченных навряд ли получится, так как подобные меры уже будут противоречить законодательству о налогах.