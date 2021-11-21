Правительство России направит средства на соцвыплаты для неработающих пенсионеров Ленобласти

Всего деньги получат 15 российских регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат.

Такие выплаты получают неработающие пенсионеры с доходами ниже прожиточного минимума. Так, средства на соцвыплаты получат Бурятия, Карелия и Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области.

Всего в регионы будет направлено более 1,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в России с 1 января 2022 года изменятся правила выплаты пенсий.