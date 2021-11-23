Под Тосно лоб в лоб столкнулись грузовик и «Газель» с пассажирами – фото

Автор: Гузель Галимова
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Серьезное ДТП произошло поздно вечером 22 ноября на третьем километре трассы «Пионер — Федоровское» в Тосненском районе Ленобласти.

Под Тосно лоб в лоб столкнулись грузовик и «Газель» с пассажирами – фото Тосненский район, лобовое столкновение, Ленобласть, ДТП
Под Тосно лоб в лоб столкнулись грузовик и «Газель» с пассажирами – фото Тосненский район, лобовое столкновение, Ленобласть, ДТП
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти, лоб в лоб столкнулись грузовик Scania и «Газель». В результате ДТП пострадали четыре человека. Спасатели деблокировали одного из пассажиров при помощи гидравлического инструмента и передали сотрудникам скорой помощи.

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22.11.2021 226

 

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