Ремонт трассы от Мяглово до Всеволожска завершен досрочно

Ремонт десятикилометрового участка трассы прошел в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по заказу «Ленавтодора».

В процессе ремонта здесь было уложено два слоя нового асфальтобетона — «Евроасфальт», вычищена полоса отвода и укреплены обочины.

«Изначально ремонт этого участка планировался на 2023 год, однако мы учли пожелания жителей Всеволожска и нашли возможность выполнить работы со значительным опережением графика. Буквально год назад на этой же дороге был отремонтирован участок от КАДа до Новосаратовки», — подчеркнул глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Отметим, что ремонт улиц прошел в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дорог.