В поселке Советский трое с ружьем похитили пенсионера из квартиры и избили

Пенсионер смог сбежать от похитителей и позвонить в службу «112».

65-летний житель поселка Советский в Выборгском районе Ленобласти рассказал, что в его квартиру проникли двое мужчин и женщина. Угрожая ружьем, они стали спрашивать, где находится их общий знакомый, который якобы угрожал кому-то сжечь машину.

После они избили пенсионера и заставили сесть к ним в автомобиль, на котором они доехали до центра поселка, а потом вернулись к нему домой, где продолжили избивать мужчину. Когда преступники отвлеклись, ему удалось сбежать.

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