Снег, гололедица и порывистый ветер – прогноз погоды в Ленобласти на 24 ноября

В среду, 24 ноября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Утром и днем — мокрый снег, снег, на западе с дождем. Местами налипание мокрого снега.

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Температура воздуха ночью -1…-6°C, на востоке местами до -11°C., днем -2…+3°C. Ветер ночью юго-западный, южный, днем западный, северо-западный 8-13 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с. На дорогах сложная обстановка, гололедица.