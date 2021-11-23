В Ленобласти завершилась региональная «Школа волонтеров наследия»

В этом году обучение в Школе прошли 125 человек: 100 человек по основной программе и 25 человек ─ по углубленной.

«Благодарю волонтеров наследия за активное желание участвовать в сохранении объектов культурного наследия Ленинградской области, ─ отметил заместитель председателя региона Правительства ─ председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Все участники получили сертификаты о прохождении Школы и памятные подарки.

Практические навыки под руководством опытных педагогов участники применяли в усадьбе Рериха в Изваре, усадьбах Киискиля и Суур-Мерийоки в Выборге, Альбрехтов и «Утешение» в Кингисеппском районе.

Напомним, что школа работает на базе ЛГУ имени Пушкина и реставрационных мастерских Петербурга и области. Стать участником Школы может любой желающий, надо лишь подать заявку на портале.

В 2020 году прослушали курс лекций от ведущих архитекторов, реставраторов и археологов Ленобласти, а также прошли практику — мастер-классы на базе ЛГУ им. Пушкина 300 жителей Ленобласти. Самой возрастной студентке «Школы волонтерского наследия» Ниле Аркадьевне Филипповой исполнилось 82 года.