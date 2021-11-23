Прибыль российских банков в 2021 году составила 2,1 трлн рублей

Банк России объясняет увеличение прибыли восстановлением резервов, которые связаны с урегулированием проблемных активов банка непрофильных активов.

Как передает ТАСС со ссылкой на материалы банка России, уровень чистой прибыли отечественных банков за октябрь достигла 231 млрд рублей. Этот показатель на 18% больше сентябрьского. За период с января по октябрь этого года данный он перешел за отметку 2 трлн рублей.

— Рост прибыли в основном объяснялся восстановлением резервов в связи с урегулированием проблемных активов банка непрофильных активов, — цитирует агентство регулятор.

В течение десяти месяцев уровень заработка банковского сектора составил 2,1 трлн рублей (прибавив 62% в сравнении прошлым годом), примерно 85% прибыли получено системно значимыми кредитными организациями.