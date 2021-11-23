Депутаты обсудили, как узаконить и модернизировать лыжню в Выборге

Вопрос о создании лицензированной лыжной трассы в Выборге обсудили депутаты и глава Ленобласти

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, на вопрос депутата Михаила Макарова («Единая Россия»), который инициировал обсуждение, отвечали председатель комитета по природным ресурсам Павел Немчинов и председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Иванов.

По словам Павла Немчинова, ситуация довольно сложная, так как в 2009 году была допущена ошибка в определении границ города Выборга, которая сейчас оспорена в судебном порядке, и в данный момент 120 гектаров земель, по которым проходит лыжная трасса, фактически находятся на землях Гослесфонда.

Для оформления правоустанавливающих документов для строительства лыжной трассы необходимо осуществление органами местного самоуправления Выборгского района Ленинградской области одного из следующих мероприятий:

— обеспечение снятия с государственного кадастрового учета границы г. Выборга с последующим оформлением права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком муниципального учреждения или муниципального казенного предприятия для осуществления рекреационной деятельности;

— утверждение генерального плана Выборгского городского поселения, предусматривающего включение земель лесного фонда в границы г. Выборга, в установленном законом порядке (с согласованием Федерального агентства лесного хозяйства) с последующим исключением территории, необходимой для строительства лыжной трассы из состава земель лесного фонда.

В настоящее время эти варианты прорабатываются органами местного самоуправления Выборгского района.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Иванов рассказал, что лыжными гонками в Ленинградской области занимается более 15 тыс. человек.

«На протяжении многих десятилетий лыжная трасса в Выборге «Кировские дачи» являлась кузницей областных и российских лыжников, точкой притяжения спортивной общественности и местом проведения региональных соревнований по лыжным гонкам. В настоящее время вопрос использования исторически сложившегося расположения лыжной трассы является неузаконенным. Комитет по физической культуре и спорту поддерживает решение данного вопроса, предложенное коллегами из комитета по природным ресурсам», — отметил Дмитрий Иванов.

Как только будет решен территориальный вопрос, можно будет говорить о включении проекта модернизации (реконструкции) лыжной трассы в адресную инвестиционную программу на условиях софинансирования из средств областного бюджета.

Депутат Михаил Макаров, поднявший данный вопрос, поблагодарил за предложенное решение проблемы и отметил, что на протяжении 50 лет существует эта лыжная трасса на территории Выборга, и многие ветераны неоднократно обращались с просьбой урегулировать юридически данный вопрос.

«Трасса требует модернизации и развития, чтобы сделать ее круглогодичной, в том числе лыжероллерной. На сегодняшний день необходимо сохранить то, что есть, это порядка 3 км освещенной трассы, 10 км отсыпанной трассы. В перспективе здесь можно развивать такие виды спорта как скандинавская ходьба, триатлон, легкая атлетика и другие», — подчеркнул парламентарий.

«Решение, которое предложили коллеги, оптимальное», — подытожил Губернатор региона Александр Дрозденко и попросил председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрия Иванова провести переговоры с коллегами из Выборгского района по скорейшему решению имеющихся территориальных проблем.

«Необходимо модернизировать трассу, привести ее в современное техническое состояние для круглогодичного использования в режиме зима-лето, установить освещение, предусмотреть помещения для хранения, проката лыж и переодевания спортсменов. Опыт постройки таких трасс в Ленинградской области уже есть, например, трассы в Тихвине, Тосненском районе, Сосновом Бору», — выразил свое мнение Александр Дрозденко.

Как отметил депутат Олег Петров («Единая Россия»), вопрос пытаются решить уже больше года. Проблема еще и в том, что большая часть территории трассы отдана в аренду лесозаготовителям, и они не хотели отказываться от аренды в пользу спортсменов. К сожалению, пока юридически эта трасса не оформлена, мы не можем ее модернизировать.

Павел Немчинов ответил, что с арендаторами данной территории (лесозаготовительной компанией ООО «Т-РОСТ») уже проведены переговоры, и они готовы отказаться и передать данную территорию под лыжную трассу.

Депутат Александр Русских («Единая Россия») подчеркнул важность обсуждаемой темы и обратил внимание на развитие данного направления — создание лыжных трасс на территории всей Ленинградской, в том числе Гатчинского района. Депутат Вадим Густов («Единая Россия») предложил привлечь к модернизации трассы в Выборге инвесторов и предпринимателей.