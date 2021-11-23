В Ленобласти завершается акция по сбору шин на утилизацию

Акция по сбору у жителей Ленобласти отработанных автомобильных покрышек завершится уже завтра, 24 ноября, в Гатчине.

Сдать шины на утилизацию можно завтра с 12.00 до 16.00 по адресу: пересечение ул. Диагональная и ул. А. Зверевой в Гатчине.

Акция прошла уже в семи городах Ленобласти: Выборга, Всеволожска, Кировска, Соснового Бора, Кингисеппа, Волосово и Тосно. Только в Кингисеппе жители за два часа сдали на переработку почти шесть тонн автомобильных покрышек.

Напомним, сдать в переработку можно любые шины без дисков, за исключением шин для спецтехники, сельхозтехники, погрузчиков и детских колясок. Велосипедные также можно. Они должны быть относительно чистыми, неокрашенными, не содержать земли и мусора внутри. Допускаются проколы и порезы.