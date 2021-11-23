Самый эрудированный и остроумный студент России учится в Бокситогорске

Александр Макаров завоевал титул «Мистер Интеллект-2021» на всероссийском конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России-2021».

«Участие во всероссийском конкурсе ― это очень ответственное событие, к которому я готовился с большой командой. Спасибо моему родному Бокситогорскому институту за возможность защитить честь района и области на конкурсе, хочу поблагодарить всех жителей района, которые меня поддержали!», ― поделился Александр.