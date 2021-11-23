Самый эрудированный и остроумный студент России учится в Бокситогорске

Александр Макаров завоевал титул «Мистер Интеллект-2021» на всероссийском конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России-2021».
«Участие во всероссийском конкурсе ― это очень ответственное событие, к которому я готовился с большой командой. Спасибо моему родному Бокситогорскому институту за возможность защитить честь района и области на конкурсе, хочу поблагодарить всех жителей района, которые меня поддержали!», ― поделился Александр.
Александр — студент Бокситогорского филиала ЛГУ, прошел испытания пяти конкурсных дней и продемонстрировал творческие навыки, эрудицию и остроумие.
В финале встретились 70 студентов из 40 субъектов РФ. Корону «Мисс Студенчества России» завоевала представительница Московской области Маргарита Голубева, а титул «Мистер Студенчества России» достался студенту из Воронежа Кириллу Бахметьеву.