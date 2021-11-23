Депутаты Ленобласти обсудили вопросы развития медицины на селе

Вопрос об обеспечении доступной медицинской помощи в малых населенных пунктах Ленобласти инициировала вице-спикер ЗакСобрания Татьяна Тюрина
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, с докладом выступил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. Он отметил, что сельское население составляет 30% всех жителей Ленобласти. В регионе 1724 населенных пункта, в которых проживает менее ста человек, и перед облздравом стоят две большие задачи: строительство ФАПов и обеспечение медицинскими кадрами.
Кроме того, в распоряжении региона самая большая армада передвижных медицинских комплексов — 69 штук, которые в разгар пандемии работают в усиленном режиме, совмещая медицинскую помощь с вакцинацией населения.
Несмотря на существующие проблемы, повышение качества и доступности медицинской помощи сельским жителям является приоритетным направлением работы отрасли здравоохранения Ленинградской области. Для уменьшения кадрового дефицита предпринимается ряд мер: расширение программы целевого обучения, назначение пособий и компенсационных выплат медикам, обеспечение их жильем.
И тем не менее вопрос медицинских кадров в регионе стоит остро. Добавляет сложностей и продолжающаяся пандемия, на борьбу с которой оттягивается большое количество врачей.
Сергей Вылегжанин отметил, что он выступает за то, чтобы платить всем медикам, но тут не должно быть перекосов. Мы тратим почти полмиллиарда на меры социальной поддержки, но в этом случае не только деньги имеют значение.
Вадим Густов («Единая Россия») посетовал, что в Волосовском районе материально-техническая база медучреждений требует ремонта. На что депутат получил ответ, что в 2022 году будут выделены 50 миллионов на межрайонную больницу.
Ситуацию с Токсовской больницей и ее подразделениями попросил прояснить Александр Рязанов («Единая Россия»).
Дмитрия Звонкова (КПРФ) интересовал вопрос строительства ФАПа в Усадище (он включен в адресную инвестиционную программу и будет построен в следующем году) и Буграх (в планах есть строительство поликлиники, она будет возведена в порядке очереди), а также когда вернется роддом в Приозерск, откуда рожениц возят в другие районы (пока не планируется сворачивать ковидный госпиталь в Приозерске).
Никита Коваль («Единая Россия») задал вопрос о судьбе нового ФАПа, построенного в 2018 году в подведомственном депутату округе, но который уже находится в предаварийном состоянии, тогда как оштрафованный подрядчик ликвидировал свою организацию (если подрядчик ничего не предпримет, ФАП будет капитально отремонтирован из бюджета Ленобласти).
Николай Пустотин («Единая Россия») и Евгений Тирон (КПРФ) затронули тему ФАПов с жилыми помещениями для специалистов. Таких в регионе построено два десятка, но, к сожалению, эта задумка провалилась, так как при этой модели получается, что врач живет на работе и вынужден принимать пациентов порой и ночью.
Татьяна Бездетко («Единая Россия») поинтересовалась, что делать с ФАПами, расположенными с детских садах и квартирах — таковых в области 39 (однозначно менять ситуацию и съезжать оттуда).
Иван Апостолевский (КПРФ) попросил региональную власть обратить особое внимание на ситуацию в Сосновом Бору, от жителей которого исходит много жалоб на местную медицину. Центральная медсанчасть является федеральной структурой и нацелена на атомную станцию, но помимо атомной отрасли и 20 тысяч людей, работающих там, есть еще 40 тысяч местных жителей, которые должны получать качественную медицинскую помощь.
Поток вопросов по животрепещущей теме не стихал, и председатель ЗакСобрания Ленобласти Сергей Бебенин выступил с предложение провести парламентский час с руководителем комитета по здравоохранению. Последний подчеркнул, что подведомственной ему организацией прилагаются колоссальные усилия для развития здравоохранения в регионе, но нужно помнить, что не всё зависит от комитета, многое находится в плоскости федерального бюджета и федерального подхода.
В завершение встречи глава региона напомнил, что на борьбу с ковидом из федеральной и областной казны потрачено 18 миллиардов рублей — это практически годовой бюджет здравоохранения Ленобласти. В неделю коронавирус забирает до 30 человек, косвенные же потери составляют до 25 человек в отдельные дни. На фоне этих цифр всё актуальнее звучит призыв к вакцинации. По словам Александра Дрозденко, за последние два месяца среди заболевших в день только 2% составляют привитые, а из всех госпитализированных привитыми были лишь 0,5%.