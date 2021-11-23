Депутаты Ленобласти обсудили вопросы развития медицины на селе

Вопрос об обеспечении доступной медицинской помощи в малых населенных пунктах Ленобласти инициировала вице-спикер ЗакСобрания Татьяна Тюрина

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, с докладом выступил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. Он отметил, что сельское население составляет 30% всех жителей Ленобласти. В регионе 1724 населенных пункта, в которых проживает менее ста человек, и перед облздравом стоят две большие задачи: строительство ФАПов и обеспечение медицинскими кадрами.

«На сегодняшний день необходимо строительство 25 объектов для сокращения радиуса обеспечения медицинской помощи на селе», — отметил Сергей Вылегжанин.

Кроме того, в распоряжении региона самая большая армада передвижных медицинских комплексов — 69 штук, которые в разгар пандемии работают в усиленном режиме, совмещая медицинскую помощь с вакцинацией населения.

Несмотря на существующие проблемы, повышение качества и доступности медицинской помощи сельским жителям является приоритетным направлением работы отрасли здравоохранения Ленинградской области. Для уменьшения кадрового дефицита предпринимается ряд мер: расширение программы целевого обучения, назначение пособий и компенсационных выплат медикам, обеспечение их жильем.

«Меры социальной поддержки медицинского персонала в Ленинградской области одни из самых серьезных в стране, — подчеркнул глава комитета. — Все показатели национального проекта по здравоохранению у нас выполняются непреложно».

И тем не менее вопрос медицинских кадров в регионе стоит остро. Добавляет сложностей и продолжающаяся пандемия, на борьбу с которой оттягивается большое количество врачей.

«Когда на местах нет медработников, мало утешает то, что многое делается для реорганизации медучреждений, — заметила Татьяна Тюрина («Единая Россия»). — Не пришло ли время специалистов, работающих в малых населенных пунктах, приравнять к остро дефицитным профессиям?»

Сергей Вылегжанин отметил, что он выступает за то, чтобы платить всем медикам, но тут не должно быть перекосов. Мы тратим почти полмиллиарда на меры социальной поддержки, но в этом случае не только деньги имеют значение.

Вадим Густов («Единая Россия») посетовал, что в Волосовском районе материально-техническая база медучреждений требует ремонта. На что депутат получил ответ, что в 2022 году будут выделены 50 миллионов на межрайонную больницу.

Ситуацию с Токсовской больницей и ее подразделениями попросил прояснить Александр Рязанов («Единая Россия»).

«У нас есть огромная программа по капитальным ремонтам на ближайшие три года, в перечне порядка 60 объектов, — объяснил Сергей Вылегжанин. — Токсовская больница до недавнего времени представляла ужасающее зрелище, мы приняли решение как можно быстрее ликвидировать именно это безобразие, на что выделяем огромные деньги».

Дмитрия Звонкова (КПРФ) интересовал вопрос строительства ФАПа в Усадище (он включен в адресную инвестиционную программу и будет построен в следующем году) и Буграх (в планах есть строительство поликлиники, она будет возведена в порядке очереди), а также когда вернется роддом в Приозерск, откуда рожениц возят в другие районы (пока не планируется сворачивать ковидный госпиталь в Приозерске).

Никита Коваль («Единая Россия») задал вопрос о судьбе нового ФАПа, построенного в 2018 году в подведомственном депутату округе, но который уже находится в предаварийном состоянии, тогда как оштрафованный подрядчик ликвидировал свою организацию (если подрядчик ничего не предпримет, ФАП будет капитально отремонтирован из бюджета Ленобласти).

Николай Пустотин («Единая Россия») и Евгений Тирон (КПРФ) затронули тему ФАПов с жилыми помещениями для специалистов. Таких в регионе построено два десятка, но, к сожалению, эта задумка провалилась, так как при этой модели получается, что врач живет на работе и вынужден принимать пациентов порой и ночью.

Татьяна Бездетко («Единая Россия») поинтересовалась, что делать с ФАПами, расположенными с детских садах и квартирах — таковых в области 39 (однозначно менять ситуацию и съезжать оттуда).

Иван Апостолевский (КПРФ) попросил региональную власть обратить особое внимание на ситуацию в Сосновом Бору, от жителей которого исходит много жалоб на местную медицину. Центральная медсанчасть является федеральной структурой и нацелена на атомную станцию, но помимо атомной отрасли и 20 тысяч людей, работающих там, есть еще 40 тысяч местных жителей, которые должны получать качественную медицинскую помощь.

«Мы не раз прорабатывали этот вопрос. Предложили передать Сосновый Бор с жителями вместе с выплатами в системе ОМС Ленинградской области. В этом случае на базе 38-й Медсанчасти сможем создать городскую больницу в системе здравоохранения региона и финансировать её, исходя из существующих тарифов. К сожалению, пока не договорились с Росатомом», — отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Поток вопросов по животрепещущей теме не стихал, и председатель ЗакСобрания Ленобласти Сергей Бебенин выступил с предложение провести парламентский час с руководителем комитета по здравоохранению. Последний подчеркнул, что подведомственной ему организацией прилагаются колоссальные усилия для развития здравоохранения в регионе, но нужно помнить, что не всё зависит от комитета, многое находится в плоскости федерального бюджета и федерального подхода.

В завершение встречи глава региона напомнил, что на борьбу с ковидом из федеральной и областной казны потрачено 18 миллиардов рублей — это практически годовой бюджет здравоохранения Ленобласти. В неделю коронавирус забирает до 30 человек, косвенные же потери составляют до 25 человек в отдельные дни. На фоне этих цифр всё актуальнее звучит призыв к вакцинации. По словам Александра Дрозденко, за последние два месяца среди заболевших в день только 2% составляют привитые, а из всех госпитализированных привитыми были лишь 0,5%.