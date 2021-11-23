«Зато мне сейчас легко»: как пенсионерка из Выборга решилась провести операцию самой себе

Ране на всю страну прогремел резонансный случай, произошедший в Выборге. Там 90-летняя пенсионерка провела себе операцию на животе, не дождавшись помощи медиков и не в силах терпеть дальше жуткую боль.
Наши коллеги из 47news узнали подробности страшной ситуации, в которой оказалась та самая Клавдия Петрова и ее семья.
Буквально сегодня, 23 ноября, 90-летняя пациентка выборгской больницы Клавдия Петрова получила положительный тест на коронавирус. Ее готовят к переводу в ковид-госпиталь с хирургическим отделением.
В местный стационар пенсионерку привезли из поселка Гаврилово три дня назад после того, как женщина решилась провести себе лапароцентез дома — надрез для вывода жидкости. До этого ее почти месяц сильно тревожил вздутый живот. Врачи диагностировали у нее асцит, которое характерно для онкологии, с которой борется пенсионерка.
В домашних условиях такие операции нельзя выполнять даже обученным врачам скорой помощи. Во время процедуры делаются несколько надрезов в передней брюшной стенке, через которые выводится жидкость.
Как мы писали в минувшие сутки, в своих действиях бабушка уверена не была, поэтому написала записку для дочери и внуков, в которой извинилась перед ними и объяснила своё решение ужасными болями.
Бригаду скорой помощи в тот злополучный день вызвали родственники пенсионерки. Сама пострадавшая не звонила по экстренным телефонам после опыта госпитализаций.
Первый раз в районной больнице 90-летняя женщина оказалась в конце октября с жалобами на стремительное вздутие живота. По словам родственников, бабушка прошла курс мочегонных препаратов, хотя они настаивали, что жидкость нужно выводить из живота. Выписали пациентку 8 ноября.
С основным заболеванием (онкология) Клавдия Петрова наблюдается в Ленинградском областном онкологическом диспансере. На следующем приеме 18 ноября УЗИ должно было показать, что происходит с животом пенсионерки, но острый приступ начался двумя днями ранееи семья снова вызвала скорую.
Официально пресс-служба правительства Ленобласти сообщила, что пациентка находится в стационаре, угрозы для ее жизни нет. Тесты на COVID-19, по данным регионального комздрава, проводились трижды.