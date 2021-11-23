«Зато мне сейчас легко»: как пенсионерка из Выборга решилась провести операцию самой себе

Ране на всю страну прогремел резонансный случай, произошедший в Выборге. Там 90-летняя пенсионерка провела себе операцию на животе, не дождавшись помощи медиков и не в силах терпеть дальше жуткую боль.

Наши коллеги из 47news узнали подробности страшной ситуации, в которой оказалась та самая Клавдия Петрова и ее семья.

Буквально сегодня, 23 ноября, 90-летняя пациентка выборгской больницы Клавдия Петрова получила положительный тест на коронавирус. Ее готовят к переводу в ковид-госпиталь с хирургическим отделением.

В местный стационар пенсионерку привезли из поселка Гаврилово три дня назад после того, как женщина решилась провести себе лапароцентез дома — надрез для вывода жидкости. До этого ее почти месяц сильно тревожил вздутый живот. Врачи диагностировали у нее асцит, которое характерно для онкологии, с которой борется пенсионерка.

Открываю дверь квартиры и слышу: «Доченька, миленькая, я что-то с собой натворила». Вбежала одетая и обутая в комнату. У меня, конечно, шок, истерика, плачу. Одеяло откидываю, а у нее чуть выше пупка с левой или правой стороны дырочка сделана, оттуда водичка выходит. Ночная рубашка вся мокрая, простынь тоже. Говорит: «Хотела себе сделать облегчение», — делится первыми эмоциями дочь пациентки.

В домашних условиях такие операции нельзя выполнять даже обученным врачам скорой помощи. Во время процедуры делаются несколько надрезов в передней брюшной стенке, через которые выводится жидкость.

Фельдшер, которая приехала на вызов, кстати, сказала, что сделано грамотно. Внутренние органы не задеты. Мол, в войну так и делали… Дочь в этот день была на работе, у меня выходной, разрывалась между мамой и внучкой. Ее нужно было отвести в школу, туда-сюда, покормить, в общем, бегала, — описала свою тревожную субботу Галина. — Пока ходили, созванивались с мамой. Покормила внучку и вернулась к себе домой. Там накормила маму, оставила лекарства, чтобы принять после обеда, и снова к внучке — она маленькая, ее нельзя одну не оставить, — продолжает рассказ дочь пенсионерки.

Как мы писали в минувшие сутки, в своих действиях бабушка уверена не была, поэтому написала записку для дочери и внуков, в которой извинилась перед ними и объяснила своё решение ужасными болями.

Бригаду скорой помощи в тот злополучный день вызвали родственники пенсионерки. Сама пострадавшая не звонила по экстренным телефонам после опыта госпитализаций.

Первый раз в районной больнице 90-летняя женщина оказалась в конце октября с жалобами на стремительное вздутие живота. По словам родственников, бабушка прошла курс мочегонных препаратов, хотя они настаивали, что жидкость нужно выводить из живота. Выписали пациентку 8 ноября.

Когда уже были дома, позвонили из больницы — якобы у мамы обнаружился коронавирус. Симптомов при этом нет: температура 36,6, соплей и кашля нет. Перед этим в больнице делали КТ (компьютерную томографию — Ред.), брали мазок — результаты были хорошие. По телефону в больнице признали, что могла выйти путаница — все-таки у мамы распространенная фамилия, — говорит Галина. — Вызвали фельдшера из амбулатории в Гаврилово, она тоже взяла мазок, а через три дня перезвонила: тест отрицательный.

С основным заболеванием (онкология) Клавдия Петрова наблюдается в Ленинградском областном онкологическом диспансере. На следующем приеме 18 ноября УЗИ должно было показать, что происходит с животом пенсионерки, но острый приступ начался двумя днями ранееи семья снова вызвала скорую.

В больнице снова сделали КТ, взяли анализ крови. Положить собирались в отделение терапии, но позвать на осмотр всех хирургов. Я говорю: как собираетесь жидкость выводить, мама же мучается, — рассказала Галина. — Медсестры настаивали, что нужно лечь в ковид-отделение, ссылались на подтвержденный тест. Вместе с зятем забрали маму домой. В онкодиспансер не поехали: мама себя уже чувствовала себя плохо.

Официально пресс-служба правительства Ленобласти сообщила, что пациентка находится в стационаре, угрозы для ее жизни нет. Тесты на COVID-19, по данным регионального комздрава, проводились трижды.