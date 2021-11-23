Ленинградская область готовится к проведению Формулы-1

В Ленобласти реализуется проект по развитию автодрома «Игора Драйв», где пройдут гонки Формула-1.

О подробностях проекта рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти во вторник, 23 ноября.

На данный момент идут работы по моделированию транспортных потоков и организации движения на автодроме. Также предстоит решить вопрос с установкой шумозащитных экранов. Возможно, дни соревнований, выпадающие на будни, будут объявлены в Ленинградской области выходными.

«Новый автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области становится новой точкой роста для развития всего региона. За полтора года предстоит проработать вопрос транспортной доступности к автодрому, обеспечить его качественной логистикой для удобства пребывания участников соревнований, гостей и зрителей. Но при этом важно провести все работы так, чтобы местные жители, владельцы садоводческих участков не почувствовали неудобств, связанных с организацией и проведением соревнований Формулы 1», — отметила Любовь Совершаева.

Российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула 1» пройдет в 2023 году на автодроме «Игора Драйв» — в Приозерском районе Ленинградской области.