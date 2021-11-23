Новый сериал на Netflix побил рекорд «Игры в кальмара» и стал самым популярным проектом на стриминговом сервисе

Очередной хит в мире кинематографа также был снят в Южной Корее. Сериал «Зов ада» стал самым популярным проектом на Netflix, обогнав знаменитую «Игру в кальмара».

Проект стартовал на платформе в пятницу, 19 ноября и спустя сутки возглавил рейтинги более чем в 80 странах. Об этом написал журнал The Guardian, ссылаясь на данные сервиса FlixPatrol.

«Зов ада» сосредоточен на команде демонов, которые выслеживают грешников, знающих о дате и времени своей смерти. Гигантские существа сжигают своих жертв и отправляют их в преисподнюю. Происходящее приводит к массовой истерии и всплеску религиозного фанатизма.