11 главврачей ковид-больниц позвали антиваксеров на экскурсии в реанимации и морги

Они предлагают посетить красные зоны, реанимации и морги.

Главврачи крупных больниц в России, в которых проходят лечение пациенты с диагнозом COVID-19, написали открытое письмо, адресованное ряду общественных деятелей и политиков, публично выступающих с критикой вакцинации. Врачи предлагают им посетить красные зоны, реанимации, патологоанатомические отделения и морги.

Письмо адресовано 12 известным общественным деятелям и политикам, в частности — лидерам КПРФ Геннадию Зюганову и партии Справедливая Россия Сергею Миронову, актрисе Марии Шукшиной, певицам Наталье Ветлицкой и Кате Лель, лидеру группы Алиса Константину Кинчеву, музыканту Юрии Лозе, и другим.

В числе подписавшихся — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Московской ГКБ №52 Марьяна Лысенко, главврач ГКБ №15 Валерий Вечорко, главврач ГКБ №67 Андрей Шкода, а также главврачи клиник Санкт-Петербурга.