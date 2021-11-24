Дамбу в Санкт-Петербурге закрыли из-за угрозы подъема уровня воды

Спасатели предупреждают о порывах ветра до 17 метров в секунду.

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрывают в связи с возможным подъёмом уровня воды в дельте реки Невы, сообщает дирекция КЗС.

Спасатели предупреждают о порывах ветра до 17 метров в секунду. На дорогах наблюдается сложная обстановка.