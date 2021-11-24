Дамбу в Санкт-Петербурге закрыли из-за угрозы подъема уровня воды

Автор: Александр Селиванов
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Спасатели предупреждают о порывах ветра до 17 метров в секунду.

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрывают в связи с возможным подъёмом уровня воды в дельте реки Невы, сообщает дирекция КЗС.

Спасатели предупреждают о порывах ветра до 17 метров в секунду. На дорогах наблюдается сложная обстановка.

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23.11.2021 119
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