МЧС предупредило жителей Ленобласти о непогоде в ближайшие дни

Спасатели предупреждают жителей и гостей Ленобласти об ухудшении погодных условий в ближайшие три дня.

По данным МЧС, завтра, 24 ноября, местами по Ленобласти ожидаются сильный снег, метель и гололед. Утром и днем порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. На дорогах сложная обстановка.

В четверг, 25 ноября, в регионе сохранятся сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет достигать до 15-17 м/с. На дорогах сложная обстановка.

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В последний день рабочей недели, 26 ноября, ожидается мокрый снег. На дорогах сложная обстановка.

Спасатели просят жителей и гостей Ленобласти быть осторожными.