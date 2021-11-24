В строящемся ЖК «Цвета радуги» в Мурино найден труп рабочего

По информации ivbg.ru, 23 ноября около 17:00 в полицию Всеволожского района сообщили о мертвом 56-летнем сварщике из Санкт-Петербурга на втором этаже строящегося ЖК «Цвета радуги».

Вам будет интересно «Он невкусный оказался»: рассказываем, как ДТП с отрезанной головой под Всеволожском вывело полицию на убийцу и каннибала Как сообщал ivbg.ru, изуродованное тело мужчины выпало из багажника автомобиля после аварии 20 ноября около 04:30 на 24 километре трассы... 22.11.2021 802

На теле были зафиксированы следы горения. Квартира, в которой нашли тело, применялась как раздевалка. Следствие полагает, что после работы мужчина выпил алкоголь, закурил и уснул.

Установлено, что ныне умерший – рабочий подрядчика «Атико». К тому времени, когда тело нашли, все сотрудники этого подрядчика должны уже были покинуть объект. Обстоятельства происшествия устанавливаются.