Выиграть сертификаты можно став участниками большой викторины «Музейного инфоцентра Серебряного ожерелья».

Викторина стартует завтра, 25 ноября, и продлиться по 5 декабря. Стать ее участником просто: для этого необходимо зайти на сайт с мобильного телефона, выбрать удобный мессенджер и нажать кнопку «Старт».

Победителей определят 6 декабря. Они получат ценные призы: сертификаты на бесплатное посещение музеев — участников викторины.

Автором большой викторины от «Музейного инфоцентра Серебряного ожерелья» является «Клуб путешествующих по Северо-Западу RussiaTravel.club». Напомним, «Серебряное ожерелье России» объединяет 11 субъектов СЗФО, в том числе города Ленинградской области. С маршрутами, разработанными в 47 регионе в рамках проекта, можно познакомиться по ссылке.