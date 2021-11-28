В воскресенье, 28 ноября, проходит Всемирный день сострадания. В этот день во многих странах мира проводят ряд мероприятий, нацеленных на мотивирование у граждан стремления минимизировать страдания других людей и животных. Чем могут помочь жители Ленобласти и Санкт-Петербурга своим согражданам, рассказываем в нашем материале.
За пять последних лет Россия в мировом рейтинге благотворительности поднялась на 67 место. В 2021 году анализ проводился в 114 странах мира. Три основных показателя — денежные пожертвования, волонтерство и помощь нуждающимся — возросли и вместе составляют 33%, тогда как в 2018 году коэффициент достигал 25%.
Хочу помогать, что делать?
1. Пожертвовать деньги
Оказать финансовую поддержку можно как благотворительным организациям, так и частному лицу, например, больному ребенку.
2. Помочь вещами
Обеспечить необходимыми вещами можно своих знакомых, которые оказались в затруднительном положении, например, после пожара и потери имущества. Если таковых не имеется, то на территории Ленобласти и Северной столицы действуют множество благотворительных организаций. Одни помогают малоимущим и многодетным семьям, другие людям с зависимостями и без определенного места жительства, третьи животным. Выбирая подходящий для себя вариант или все сразу, помните, что вещи должны быть в хорошем состоянии: без пятен, дыр, потертостей и постираны.
Одежду и обувь можно сдать в «Помощь нуждающимся из Ленинградской области», в выборгский фонд «Дикони», благотворительные магазины «Спасибо!», откуда вещи доставляют в самый большой петербургский приют для бездомных «Ночлежка». Служители тосновской церкви «Всех скорбящих Радость» периодически проводят акции милосердия, во время которых принимают одежду и продукты. Во всеволожском храме «Спаса Нерукотворного Образа» постоянно проходят сбор и раздача необходимых предметов одежды.
Старые тряпки и одеяла с радостью примут в благотворительный Фонд помощи бездомным собакам в Северной столице.
3. Помочь делом
Для того, чтобы помогать нуждающимся, не обязательно становится волонтером, хотя у этого движения множество преимуществ — отработанная система помощи, связь с организациями, которые могут оказать содействие и другое.
Можно помогать пожилым соседям по лестничной площадке, принося продукты и при необходимости помогая с уборкой. То же касается и мам с детьми. Не все семьи могут позволить себе услуги няни, а периодически нужно заняться срочными делами — посетить врача, оформить документы, а ребенка оставить не с кем. В Северной столице такого рода поддержку запрашивают в группе соцсети «ВКонтакте» — «Помощь уставшим мамам». Пенсионерам и нуждающимся семьям обычные люди часто помогают с ремонтом.
Благотворительные организации, занимающиеся помощью детям и женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, такие как «Дикони» периодически нуждаются в бесплатных специалистах — психологах, логопедах, юристах и других.
Оказать поддержку можно зависимым людям — алкоголикам и наркоманам и их родственникам, которые являются созависимыми. Подобное содействие оказывает пространство выздоровления «Ручей».
Улучшить жизнь бездомных можно приняв участие в бесплатной подаче пищи. При желании вы можете испечь пироги дома, помочь в приготовлении еды в заведении, оказать содействие в транспортировке или раздаче пищи. В Тосно возле храма «Всех скорбящих Радость» на проспекте Ленина 291А по понедельникам с трех часов дня осуществляют кормежку бездомных и членов малоимущих семей. Во Всеволожске при храме на Дороге Жизни по улице Шишканя, 11А с 14.00 до 15.00 проходят ежедневные обеды для бездомных.
При желании сделать лучше жизнь животных, вы можете брать питомцев на передержку или ухаживать за ними в приютах, ведь все живые существа нуждаются в поддержке и любви, а также забрать воспитанников к себе.
4. Помочь информационно
Под информационной помощью понимается распространение информации о пропаже человека или животного, сборе средств на операции детей и взрослых или другие нужды. Часто приюты для животных просят людей помочь собрать деньги на оплату аренды помещения или купить/передать корма для питомцев.
Распространять информацию можно не только через репосты в интернете, но и в бумажном виде, расклеивая объявления и раздавая листовки.