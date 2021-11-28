В воскресенье, 28 ноября, проходит Всемирный день сострадания. В этот день во многих странах мира проводят ряд мероприятий, нацеленных на мотивирование у граждан стремления минимизировать страдания других людей и животных. Чем могут помочь жители Ленобласти и Санкт-Петербурга своим согражданам, рассказываем в нашем материале.

За пять последних лет Россия в мировом рейтинге благотворительности поднялась на 67 место. В 2021 году анализ проводился в 114 странах мира. Три основных показателя — денежные пожертвования, волонтерство и помощь нуждающимся — возросли и вместе составляют 33%, тогда как в 2018 году коэффициент достигал 25%.

Хочу помогать, что делать?

1. Пожертвовать деньги

Оказать финансовую поддержку можно как благотворительным организациям, так и частному лицу, например, больному ребенку.

Важно убедиться, что благотворительный фонд или любая другая организация, оказывающая помощь нуждающимся, не является сообществом мошенников. Перед оказанием финансовой поддержки внимательно изучите сайт или сообщество организации в социальных сетях. Обычно этого достаточно, чтобы понять, что люди действительно занимаются помощью нуждающимся, а не тратят полученные средства на личные нужды. Многие добросовестные основатели благотворительных организаций ведут открытый финансовый отчет. С его помощью вы сможете прослезить, куда и в каких количествах тратятся деньги.

2. Помочь вещами

Обеспечить необходимыми вещами можно своих знакомых, которые оказались в затруднительном положении, например, после пожара и потери имущества. Если таковых не имеется, то на территории Ленобласти и Северной столицы действуют множество благотворительных организаций. Одни помогают малоимущим и многодетным семьям, другие людям с зависимостями и без определенного места жительства, третьи животным. Выбирая подходящий для себя вариант или все сразу, помните, что вещи должны быть в хорошем состоянии: без пятен, дыр, потертостей и постираны.

Одежду и обувь можно сдать в «Помощь нуждающимся из Ленинградской области», в выборгский фонд «Дикони», благотворительные магазины «Спасибо!», откуда вещи доставляют в самый большой петербургский приют для бездомных «Ночлежка». Служители тосновской церкви «Всех скорбящих Радость» периодически проводят акции милосердия, во время которых принимают одежду и продукты. Во всеволожском храме «Спаса Нерукотворного Образа» постоянно проходят сбор и раздача необходимых предметов одежды.

Старые тряпки и одеяла с радостью примут в благотворительный Фонд помощи бездомным собакам в Северной столице.

3. Помочь делом

Для того, чтобы помогать нуждающимся, не обязательно становится волонтером, хотя у этого движения множество преимуществ — отработанная система помощи, связь с организациями, которые могут оказать содействие и другое.

Можно помогать пожилым соседям по лестничной площадке, принося продукты и при необходимости помогая с уборкой. То же касается и мам с детьми. Не все семьи могут позволить себе услуги няни, а периодически нужно заняться срочными делами — посетить врача, оформить документы, а ребенка оставить не с кем. В Северной столице такого рода поддержку запрашивают в группе соцсети «ВКонтакте» — «Помощь уставшим мамам». Пенсионерам и нуждающимся семьям обычные люди часто помогают с ремонтом.

Благотворительные организации, занимающиеся помощью детям и женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, такие как «Дикони» периодически нуждаются в бесплатных специалистах — психологах, логопедах, юристах и других.

Оказать поддержку можно зависимым людям — алкоголикам и наркоманам и их родственникам, которые являются созависимыми. Подобное содействие оказывает пространство выздоровления «Ручей».

Вам будет интересно Независимые люди: 10 глупых вопросов психологу о зависимостях В новой серии проекта "Независимые люди" мы задали 10 простых, но важных вопросов психологу и руководителю психотерапевтической программы реабилитационного центра... 25.11.2021 3059

Улучшить жизнь бездомных можно приняв участие в бесплатной подаче пищи. При желании вы можете испечь пироги дома, помочь в приготовлении еды в заведении, оказать содействие в транспортировке или раздаче пищи. В Тосно возле храма «Всех скорбящих Радость» на проспекте Ленина 291А по понедельникам с трех часов дня осуществляют кормежку бездомных и членов малоимущих семей. Во Всеволожске при храме на Дороге Жизни по улице Шишканя, 11А с 14.00 до 15.00 проходят ежедневные обеды для бездомных.

При желании сделать лучше жизнь животных, вы можете брать питомцев на передержку или ухаживать за ними в приютах, ведь все живые существа нуждаются в поддержке и любви, а также забрать воспитанников к себе.

Вам будет интересно Хочу помогать животным. Что я могу сделать? Многие люди искренне любят животных и хотят помочь братьям нашим меньшим, когда они попадают в беду. А встречаются с трудностями... 16.01.2020 11862

4. Помочь информационно

Под информационной помощью понимается распространение информации о пропаже человека или животного, сборе средств на операции детей и взрослых или другие нужды. Часто приюты для животных просят людей помочь собрать деньги на оплату аренды помещения или купить/передать корма для питомцев.

Распространять информацию можно не только через репосты в интернете, но и в бумажном виде, расклеивая объявления и раздавая листовки.