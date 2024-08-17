Хочу помогать животным. Что я могу сделать?

Многие люди искренне любят животных и хотят помочь братьям нашим меньшим, когда они попадают в беду. А встречаются с трудностями не только собаки и кошки, но и многие другие менее одомашненные животные. 17 августа 2024 года проходит Всемирный день бездомных животных, который ежегодно выпадает на третью субботу месяца. В честь праздника рассказываем, как вы можете помочь животным.

Есть ли в России и Ленобласти организации, помогающие животным?

В стране можно найти десятки организаций, которые помогают животным. Это и Благотворительный Фонд помощи бездомным животным «НИКА», и Альянс Защитников животных. В Санкт-Петербурге действует Фонд друзей балтийской нерпы, занимающийся сохранением редких видов морских млекопитающих. На территории Ленобласти базируется Российский карантинный центр диких животных «Велес». Не менее активную деятельность по спасению животных ведут Выборгский приют кошек и Приозерский приют для бездомных животных.

Могу ли я помочь им деньгами?

Многие российские организации, которые занимаются спасением и реабилитацией животных, существуют без поддержки государства. Самая острая нужда всегда в деньгах. Приюты и питомники тратят большие средства на аренду помещений, корм, лекарства. Вы можете оплатить часть расходов. Во многих виртуальных зоозащитных сообществах можно оформить автоплатёж, который без лишних телодвижений с вашей стороны будет ежемесячно уходить в благотворительную организацию. Если же вы занимаетесь творческой деятельностью, то в пользу зоозащитной организации можно организовать благотворительный концерт или спектакль.

Важно убедиться, что приют или любая другая организация зоозащитников не является сообществом мошенников. Перед оказанием финансовой поддержки внимательно изучите сайт или сообщество организации в социальных сетях. Обычно этого достаточно, чтобы понять, что люди действительно занимаются помощью братьям нашим меньшим, а не тратят полученные средства на личные нужды. Многие добросовестные зоозащитники ведут открытый финансовый отчет. С его помощью вы сможете проследить, куда и в каких количествах тратятся деньги.

А я сам могу привезти нужные вещи зоозащитникам?

Если вы не готовы по каким-либо причинам делать финансовые пожертвования, то вы можете самостоятельно купить нужные вещи и доставить их в пункт назначения. Лучше всего предварительно уточнить, в чем есть острая необходимость. И не всегда нужно что-то покупать. Часто в приюты нужны старые ткани, одеяла и пледы. Их обычно используют в качестве пеленок. Поэтому ваша старая одежда тоже может пригодиться.

Деньгами и вещами помочь не могу. Может есть другой способ?

Вы можете помочь непосредственно делом. Например, в уборке или заготовке корма. Если вы владеете искусством фотографии, то в ваших силах заняться фотографированием подопечных приютов и реабилитационных центров. Хорошие фото привлекают внимание людей. Фотографии высокого качества также являются одним из основных факторов успеха в поиске нового дома для братьев наших меньших.

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Животные и их защитники будут рады безвозмездной ветеринарной помощи. Если вы ветврач и у вас есть время, то можете помогать в лечении хвостатых беспризорников или диких животных.

Если у вас есть машина и пара часов свободного времени — можно стать автоволонтером. Они обычно возят животных из приюта в ветеринарную клинику и обратно, помогают с доставкой вещей и корма.

Нужна ли помощь в распространении информации о животных, которые попали в беду или ищут дом?

Зоозащитным организациям очень нужны пиарщики — люди, которые будут активно распространять информацию о животных, нуждающихся в помощи. Как минимум, вы можете делать репосты тематических постов на свою страницу в социальных сетях. Даже если информацию увидят 10 человек — это тоже результат. Возможно, кто-нибудь из этих людей захочет помочь животным.

Вы также можете вступить в команду и заниматься пиаром более усердно и на постоянной основе. В большинстве случаев это довольно легко, особенно если у вас есть девайс с доступом в интернет.

Никто не запрещает вам пропагандировать бережное отношение к животным при личном общении со знакомыми, друзьями, родственниками. Можно также распространять печатные материалы, рассказывающие об ответственном отношении к братьям нашим меньшим и предлагающие варианты помощи зоозащитным организациям.

Не стесняйтесь рассказывать о том, что вы лично участвуете в благотворительности. Делясь информацией о том, что вы помогаете животным, вы не только привлекаете внимание к проблеме, но и повышаете доверие к организациям, которые поддерживаете.

А стерилизацию можно отнести к защите животных?

Существует популярное мнение, что стерилизация — зло. Многим людям жалко подвергать своих питомцев и бездомных животных хирургическому вмешательству. Стерилизация — необходимость, которая помогает уменьшить поголовье бездомных животных. Процедура не является актом вандализма против природы. Скорее наоборот — это акт милосердия. Стерилизованные питомцы живут дольше нестерилизованных. Это обусловлено более ровным гормональным фоном, снижением уровня стресса и риска возникновения серьезных заболеваний. У кастрированных котов, например, существенно снижается риск развития мочекаменной болезни.

Стерилизация также называют жестокой операцией. Якобы она подразумевают лишение самки материнского счастья, а самца – мужского достоинства. Важно понять, что приписывание животным человеческих переживаний в данном ключе ошибочно. Животные действительно способны на эмоциональную привязанность, но их стремление к размножению и забота о потомстве – это голые инстинкты без примеси чувств.

Поэтому, если у вас есть возможность, стерилизуйте бездомных животных. Если у вас дома есть кот или собака — обязательно стерилизуйте и их. Даже если вы уверены, что никогда не выбросите своё животное на улицу, оно может потеряться. Если такое случится, то ваш питомец не будет плодить ещё больше несчастных уличных бродяг.

Многие ветеринарные клиники предлагают льготные условия стерилизации. Уточните у ветврачей вашего города, есть ли скидки при проведении стерилизации для бездомных животных.

Есть ли еще способы помочь?

Точной статистики популяции бездомных животных в России нет. Но с уверенностью можно сказать, что тысячи животных по всей стране ждут, когда их приютят будущие хозяева. Вместо того, чтобы покупать «престижных» породистых кошек и собак у заводчиков, вы можете подарить дом животному с улицы или из приюта.

Взяв питомца с улицы или из приюта, вы не только даете ему второй шанс, но и спасаете его от смерти. Но вы должны взвесить все «за» и «против». За животным требуется тщательный уход. Его нужно регулярно кормить и поить, ухаживать за шерстью/кожей. Также у животного могут быть проблемы со здоровьем, которые потребуют медицинского контроля. То есть питомец требует не только внимания, но и денежных вложений.

Некоторым питомцам нужно время на адаптацию в новом доме. Следовательно, их поведение не сразу будет идеальным. К этому нужно быть готовым и понимать, что вам, возможно, придется помочь животному в его адаптации. Также стоит учесть, что характер животного может не совпасть с вашими представлениями и ожиданиями. Не все коты ласковые и дружелюбные, не все собаки послушные и тихие.

Если вы живете не один, то обязательно обсудите возможное появление в семье животного со своими домочадцами. Принять нового члена семьи должны быть готовы все. Это очень важно, ведь животные чувствуют, если им не рады. Негативное отношение к нему может плохо сказываться как на человеке, так и на самом питомце.

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