Один человек погиб и трое пострадали в лобовой аварии у Мги

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 24 ноября, на 131 километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Кировском районе Ленобласти.

По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись Opel и «УАЗ Патриот». В результате ДТП пострадали три человека, их госпитализировали. В Opel погибла женщина, спасатели деблокировали ее.

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Данные погибшей и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте ДТП введено реверсивное движение.