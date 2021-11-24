Дрозденко поддержал идею строительства платной трассы «Петербург — Хельсинки»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поддержал идею строительства платной скоростной трассы от Петербурга до Хельсинки.

«Чем больше новых, современных и безопасных дорог, тем лучше. С Финляндией нас связывает давнее партнерство, поэтому да, мы за такую идею. Надо понимать, что новые магистрали — это своего рода драйвер развития экономики», — отметил Дрозденко.

Он также напомнил, недавно был открыт новый участок федеральной трассы «Скандинавия», которая идет как раз к границе с Финляндией.

Напомним, Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря.