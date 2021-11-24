В Ленобласть поступило 2 720 доз вакцины «КовиВак»

В прививочных пунктах Ленобласти препарат появится на следующей недели.

Сегодня, 24 ноября, в регион поступила небольшая партия препарата «КовиВак» – 2 720 доз вакцины. Об этом на заседании правительства сообщил председатель комздрава Ленобласти Сергей Вылегжанин.

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На сегодняшний день вакцину от коронавируса можно поставить в 127 прививочных пунктах. В регионе уже привились 52,1% взрослого населения или 814 436 жителей, из них полностью закончили вакцинацию 44,6%. Более 62 тыс. человек ревакцинировались.