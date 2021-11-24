В Сестрорецке умерла 3-летняя девочка, родители которой отказались от ее госпитализации

Прокуратура Курортного района Петербурга организовала проверку по факту смерти ребенка, которого родители не хотели отдавать на лечение в больницу.

О трагедии стало известно в минувшие сутки, 23 ноября. Вечером в полицию поступило сообщение от скорой помощи, что в квартире дома по Приморскому шоссе умерла 3-летняя девочка.

Как выяснилось, в этот день, когда девочка находилась в детсаду, у нее заболел живот и начало сильно тошнить. После осмотра врачом детского сада девочку забрал домой отец. По дороге домой состояние ребенка только ухудшалось. Дома родители вызвали скорую, которая предложила госпитализировать малышку в детскую инфекционную больницу, но родители написали отказ.

Вечером девочке снова стало плохо, прибывшая скорая пыталась реанимировать ребенка, но у них ничего не вышло, в 19:32 была зафиксирована смерть.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Также в трагедии разбирается прокуратура.