Поселку на 220 домов под Ропшей назначен штраф в 900 тысяч рублей за скважину

Как сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора, ДНП «Ропшинские горки» в деревне Большие Горки Ломоносовского района назначен штраф в 900 тысяч рублей.

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На территории ДНП найдена нелицензионная скважина для добычи воды из недр. При этом централизованное водоснабжение присутствует.

По словам председателя правления поселка, в «Ропшинских горках» 220 домов. Скважина питает лишь 16 домов и пожарные гидранты. Документы на скважину запущены в работу, а решение о штрафе будет оспариваться.